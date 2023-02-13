Samuel Shashoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Shashoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Shashoua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Shashoua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Shashoua 13 Mayıs 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İngiltere,Venezuela uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Shashoua Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Samuel Shashoua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 23 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Samuel Shashoua'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Shashoua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sam.shash/

Samuel Shashoua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Shashoua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Shashoua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Shashoua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U23

26 Ağu 2018 yılında Atl. Baleares

30 Haziran 2019 yılında Tottenham U23

23 Ağu 2019 yılında CD Tenerife

14 Ocak 2020 yılında Atl. Baleares

27 Temmuz 2020 yılında CD Tenerife

Samuel Shashoua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Shashoua şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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