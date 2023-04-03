Samuel Simek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Simek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Simek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Simek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Simek 12 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Šimek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Simek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Samuel Simek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Simek'nin FK Pardubice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Simek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Simek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Simek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Simek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Pardubice U19

1 Temmuz 2021 yılında Pardubice

Samuel Simek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Simek şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Simek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Spartak Choceň (2008 - 2012)FK AGRIA Choceň (2012 - 2014)FK Pardubice (2014 - 2021)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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