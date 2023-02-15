Samuel Sorman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sorman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Sorman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Sorman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Sorman 6 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Sorman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Samuel Sorman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Sorman'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Sorman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Sorman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Sorman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Sorman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Skövde AIK

1 Ocak 2021 yılında Västerås SK

22 Şubat 2022 yılında Skövde AIK

Samuel Sorman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Sorman şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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