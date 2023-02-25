Samuel Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Sosa 17 Aralık 1999 tarihinde Valencia, Carabobo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Alejandro Sosa Cordero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Sosa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Samuel Sosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Sosa'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samu_sosa10/

Samuel Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2016 yılında Táchira

11 Ocak 2018 yılında CA Talleres

29 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

21 Temmuz 2020 yılında CA Talleres

27 Ağustos 2020 yılında Alcorcón

30 Haziran 2021 yılında CA Talleres

11 Ocak 2022 yılında Puerto Cabello

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Samuel Sosa kimdir

Samuel Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Sosa şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Sosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela U20 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuel Sosa nereli

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