Samuel Souprayen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Souprayen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Souprayen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Souprayen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Souprayen 2 Şubat 1989 tarihinde Saint-Benoît şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Réunion uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Souprayen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Samuel Souprayen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Souprayen'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Souprayen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Souprayen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samuel Souprayen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Souprayen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rennes

31 Ağustos 2009 yılında Dijon

30 Haziran 2010 yılında Rennes

1 Temmuz 2011 yılında Dijon

1 Temmuz 2015 yılında Hellas Verona

17 Ağustos 2018 yılında AJ Auxerre

23 Temmuz 2021 yılında Botev Plovdiv

Samuel Souprayen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Souprayen şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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