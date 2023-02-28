Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stefanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Stefanik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stefanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stefanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Stefanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Stefanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Stefanik 16 Kasım 1991 tarihinde Bánovce nad Bebravou şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Štefánik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Stefanik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Samuel Stefanik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Stefanik'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Stefanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Stefanik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Stefanik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Stefanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AS Trencin

2 Eylül 2013 yılında NEC Nijmegen

11 Ağustos 2014 yılında Slo. Bratislava

20 Ocak 2016 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2016 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2016 yılında Termalica

16 Ocak 2019 yılında Podbrezova

11 Ağustos 2020 yılında Termalica

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Trnava

Samuel Stefanik kimdir

Samuel Stefanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Stefanik şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK AS Trenčín

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Samuel Stefanik nereli

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