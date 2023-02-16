Samuel Umtiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Umtiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Umtiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Umtiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Umtiti 14 Kasım 1993 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Yves Umtiti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Umtiti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Samuel Umtiti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Lecce futbol takımında oynamaktadır. US Lecce takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Umtiti'nin US Lecce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Umtiti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/samumtiti

http://www.instagram.com/samumtiti/

http://www.facebook.com/SamuelUmtiti/

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Samuel Umtiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Umtiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel Umtiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Umtiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2010 yılında Olymp. Lyon B

1 Ocak 2012 yılında Olimpik Lyon

14 Temmuz 2016 yılında Barcelona

25 Ağu 2022 yılında Lecce

30 Haziran 2023 yılında Barcelona

Samuel Umtiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Umtiti şuan US Lecce takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Umtiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ménival FC (1998-2002), Olympique Lyonnais (2002-2012)

Fransa takımında 5 numaralı formasıyla 3 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 4 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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