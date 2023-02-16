Samuel Umtiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Umtiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Umtiti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Umtiti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Samuel Umtiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Umtiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Umtiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Umtiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Umtiti 14 Kasım 1993 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Yves Umtiti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Umtiti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Samuel Umtiti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Lecce futbol takımında oynamaktadır. US Lecce takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Umtiti'nin US Lecce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Umtiti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/samumtiti

http://www.instagram.com/samumtiti/

http://www.facebook.com/SamuelUmtiti/

Samuel Umtitiboyu ve yaşı kaç

Samuel Umtiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Umtiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel Umtiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Umtiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2010 yılında Olymp. Lyon B

1 Ocak 2012 yılında Olimpik Lyon

14 Temmuz 2016 yılında Barcelona

25 Ağu 2022 yılında Lecce

30 Haziran 2023 yılında Barcelona

Samuel Umtiti kimdir

Samuel Umtiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Umtiti şuan US Lecce takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ménival FC (1998-2002), Olympique Lyonnais (2002-2012)

Samuel Umtiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 5 numaralı formasıyla 3 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 4 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuel Umtiti nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
İlyes Chetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Chetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlyes Chetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyes Chetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferhat Senses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Senses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferhat Senses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Senses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faouzi Ghoulam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faouzi Ghoulam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faouzi Ghoulam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faouzi Ghoulam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Demircan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları