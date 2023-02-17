Samuel Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Velazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Velazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Velazquez 17 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Samuel Velázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Velazquez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Velazquez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Velazquez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Velazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Velazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Samuel Velazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Velazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Unión II

5 Şubat 2023 yılında Guillermo Brown

Samuel Velazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Velazquez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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