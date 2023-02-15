Samuel Wikman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Wikman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Wikman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Wikman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Wikman 22 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Wikman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Wikman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Wikman'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Wikman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuel Wikman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Wikman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Wikman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sirius U19

1 Eylül 2021 yılında Sirius

2 Eylül 2021 yılında Gefle

30 Kasım 2021 yılında Sirius

1 Mart 2022 yılında Umeå FC

30 Kasım 2022 yılında Sirius

Samuel Wikman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Wikman şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Danmarks IF (2008-2013), Uppsala Kurd (2014-2016), IK Sirius (2017-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.