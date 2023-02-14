Samuele Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuele Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuele Campo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuele Campo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuele Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuele Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuele Campo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuele Campo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuele Campo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuele Campo 6 Temmuz 1995 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuele Campo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pila Management GmbH yapmaktadır. Samuele Campo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samuele Campo'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuele Campoboyu ve yaşı kaç

Samuele Campo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samuele Campo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuele Campo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuele Campo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U18

1 Ocak 2013 yılında FC Basel U21

25 Ocak 2016 yılında Lausanne-Sport

1 Ocak 2018 yılında FC Basel

1 Şubat 2021 yılında Darmstadt 98

30 Haziran 2021 yılında FC Basel

2 Temmuz 2021 yılında FC Luzern

Samuele Campo kimdir

Samuele Campo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuele Campo şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Basel 1893

Samuele Campo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuele Campo nereli

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