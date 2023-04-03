Samuele Castiglione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuele Castiglione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Samuele Castiglione kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuele Castiglione ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.