Samuele Castiglione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuele Castiglione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuele Castiglione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuele Castiglione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuele Castiglione 3 Ekim 2002 tarihinde Solothurn şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuele Castiglione Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MR Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Samuele Castiglione'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Samuele Castiglione Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuele Castiglione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2018 yılında BEJUNE U17
30 Haziran 2019 yılında Solothurn Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Concordia U17
1 Temmuz 2020 yılında FC Solothurn
1 Ağustos 2021 yılında FC Thun U21
Samuele Castiglione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuele Castiglione şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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