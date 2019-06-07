SAMULAŞ’ta çalışanlara eğitim

Samsun'da ulaşım hizmetlerini sunan SAMULAŞ'ta çalışanlar teknik bilgilerden temel arızalara müdahaleye kadar birçok konuda eğitimden geçirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), çalışanlarına yönelik başlattığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Otobüs şoförleri, tramvay bakım, trafik kontrol gibi birimlerde görev yapan SAMULAŞ çalışanları, teknik bilgilerden temel arızalara müdahaleye kadar birçok konuda eğitimden geçirildi.

Teknik kontrol, tramvay bakım, arıza müdahale

SAMULAŞ'a ait otobüslerde görev yapan şoförler ile Operasyon Trafik Kontrol Merkezi, HRS araç bakımı, elektrik ve katener bakımı gibi birimlerde görev yapan çalışanlar katıldığı, 2 Mayıs'ta başlayıp 31 Mayıs'ta sona eren ve SAMULAŞ Depo Sahası ile SAMULAŞ Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde çalışanlara, "BMC-Otokar Teknik Bilgileri ve Kontrolleri', "Ücretsiz Samkartlar Hakkında Bilgilendirme', "CNR ve PANORAMA Tramvay Tanıtım ve Genel Özellikleri', "CNR ve PANORAMA Tramvay Temel Arızalara Müdahale', "CNR ve PANORAMA Tramvay Sürüşü', "Tramvaylar 2 Yıllık Bakımı" konu başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

Tamgacı: "Eğitim programları son derece önemli"

Kurum olarak "hizmette kalite" esasına göre hareket ettiklerini belirten SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Kurulduğu günden bu yana Samsunlulara ulaşım hizmeti sunan SAMULAŞ, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyeti artırma konusundaki çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Bu bağlamda eğitim programlarımızı son derece önemsiyoruz" dedi.

Samsunlulara kaliteli, konforlu ulaşım imkanı

SAMULAŞ'ın "kalite yolculuğu'nun süreceğini ifade eden Tamgacı, "Güvenlik birimlerinden otobüs ve tramvay sürücülerine, teknisyenimizden mühendisime tüm SAMULAŞ çalışanlarının tek bir amacı vardır, o da, Samsunlulara rahat, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmet sunmak. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA