SAMÜ’lü akademisyenden TÜBİTAK desteği başarısı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aksu'nun hazırlamış olduğu projesi TÜBİTAK desteğine layık görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aksu'nun hazırladığı "İklim Değişimi ve Değişkenliğinin Karadeniz Bölgesi Ekstrem Yağışlarına Etkisi" başlıklı proje TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 206 bin 600 TL destek almaya hak kazandı.

Projeyle ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aksu, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi, dünyanın iklim değişimi ve değişkenliğinden en çok etkilenen bölgelerinden biridir. Bununla birlikte, Türkiye'deki yağışların şiddet-süre ve tekerrür analizleri konusunda sınırlı sayıda çalışma yapılmış ve yapılan tüm çalışmalarda ilerleyen süreçte güncel verilerle daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmiştir. Karadeniz Bölgesi'nde taşkınlar yoğun can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle çalışma alanı olarak Karadeniz Bölgesi belirlenmiştir. Çalışma ile ilk olarak, standart süreli maksimum yağışların tekerrür süresinde ve şiddetinde iklim değişimi ve değişkenliğinden kaynaklanan herhangi bir değişiklik olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci adımını yağış şiddet-süre tekerrür eğrilerinde görülecek

muhtemel değişikliğin nedenlerinin analizi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, atmosferik uzak-etkileşim desenleri, Karadeniz'in yüzey suyu sıcaklığındaki değişim ile yağış şiddet-süre ve tekerrürü arasındaki ilişki incelenecektir. Ayrıca, durağan koşullar için yapılan hesaplamaların geçerli olmadığı yerler belirlenecek, bu yerler için alternatif yöntem ve sonuçları ortaya konulacaktır" dedi.

Kaynak: İHA