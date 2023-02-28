Samur Agamagomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samur Agamagomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samur Agamagomedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samur Agamagomedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samur Agamagomedov 30 Kasım 1998 tarihinde Derbent, Dagestan Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Агамагомедов Самур Вагитович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samur Agamagomedov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samur Agamagomedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samur Agamagomedov'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samur Agamagomedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samur Agamagomedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samur Agamagomedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samur Agamagomedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nika Moskau

13 Ocak 2018 yılında Artsakh Erewan

20 Temmuz 2019 yılında FC Van

12 Temmuz 2021 yılında Legion-Dinamo

26 Temmuz 2022 yılında FC Van

Samur Agamagomedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samur Agamagomedov şuan FC Van takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh DerbentDYuSSh Anzhi Makhachkala

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.