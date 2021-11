Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz kimdir? Can Göktuğ Boz olayı nedir? Can Göktuğ Boz, İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürmüştü. Gözaltına alınan Boz, çıkarıldığı mahkemede 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Peki, Can Göktuğ Boz kimdir? Can Göktuğ Boz olayı nedir? Detaylar haberimizde...

Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta bulunan lüks sitede yalnız yaşayan Can Göktuğ Boz, 10 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00 sıralarında 28 yaşındaki Başak Cengiz ile sokakta karşılaştı. Genç kadına samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrasında kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Cengiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu bağlamda Can Göktuğ Boz kimdir? Can Göktuğ Boz olayı nedir? işte detaylar... CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR? Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile saldırarak katleden kişidir. Boz'un, babasının mühendis annesinin ise avukat olduğu öğrenilirken, kendisinin özel bir üniversitede mühendislik, açıktan ise sosyoloji bölümünü okuduğu öğrenildi. Katilin 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü de şahıs hakkındaki diğer iddialar. CAN GÖKTUĞ BOZ OLAYI NEDİR? Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken; Boz çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli polise verdiği ifadede evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını söyledi. Bir erkeğin kendisine karşı koyabileceğini bu yüzden bir kadını öldürmekte karar kıldığını belirtti. İfadesinde kılıçları çok sevdiğini söyleyen şüphelinin evinde birçok kılıç bulundu. Kendisine ait olan bu kılıçların da internet ya da mağazalardan alındığı ifade edildi. Şahsın cinayeti işlemeden önce bir süre sokakta gizlendiği, gelmesinin ardından ise kızın peşine düşerek cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi. Cinayetin ardından şüphelinin eve gittiği ve olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkadığı aktarıldı. ÇOCUKLARA KILICI SALLAYARAK "ÖLDÜRECEĞİM SİZİ" DEMİŞ. Can Göktuğ Boz ile aynı sitede yaşayan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" dedi. "EVİNDE ÇOK SAYIDA KESİCİ ALET VARMIŞ." Göktuğ Boz'un diğer bir komşusu "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi. başak cengizCAN GÖKTUĞ BOZ