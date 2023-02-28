Samvel Ghukasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samvel Ghukasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samvel Ghukasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samvel Ghukasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samvel Ghukasyan 19 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սամվել Ղուկասյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samvel Ghukasyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samvel Ghukasyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samvel Ghukasyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samvel Ghukasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samvel Ghukasyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samvel Ghukasyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samvel Ghukasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shirak II

1 Temmuz 2021 yılında Shirak Gyumri

Samvel Ghukasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samvel Ghukasyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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