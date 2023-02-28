Samvel Hakobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samvel Hakobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samvel Hakobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samvel Hakobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samvel Hakobyan 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սամվել Հակոբյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samvel Hakobyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samvel Hakobyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samvel Hakobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samvel Hakobyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samvel Hakobyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samvel Hakobyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Urartu II

1 Temmuz 2020 yılında FC Urartu

1 Ocak 2021 yılında Urartu II

5 Ağustos 2022 yılında FC Noah

Samvel Hakobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samvel Hakobyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Samvel Hakobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.