Samy Benchamma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Benchamma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samy Benchamma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samy Benchamma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samy Benchamma 25 Haziran 2000 tarihinde Castres şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samy Benchamma Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMVP yapmaktadır. Samy Benchamma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samy Benchamma'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samy Benchamma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samy Benchamma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samy Benchamma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samy Benchamma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2020 yılında Montpellier

1 Temmuz 2021 yılında Chamois Niort

Samy Benchamma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samy Benchamma şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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