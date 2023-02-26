Samy Bourard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Bourard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samy Bourard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samy Bourard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samy Bourard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Bourard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samy Bourard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Bourard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samy Bourard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samy Bourard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samy Bourard 29 Mart 1996 tarihinde Liege şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samy Bourard Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Samy Bourard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samy Bourard'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samy Bourard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samy Bourard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Samy Bourard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samy Bourard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Anderlecht U21

31 Ağustos 2016 yılında VV St. Truiden

31 Ağustos 2018 yılında FC Eindhoven

1 Temmuz 2020 yılında ADO Den Haag

11 Şubat 2021 yılında Fehérvár

2 Eylül 2021 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

Samy Bourard kimdir

Samy Bourard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samy Bourard şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Visetois, RSC Anderlecht

Samy Bourard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U18 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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Samy Bourard nereli

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