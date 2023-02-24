Samy Mmaee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samy Mmaee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samy Mmaee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samy Mmaee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samy Mmaee 8 Eylül 1996 tarihinde Halle şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Samy Mmaee A Nwambeben şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samy Mmaee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMPIRE AGENCY yapmaktadır. Samy Mmaee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Samy Mmaee'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samy Mmaee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SamyMmaee

http://www.instagram.com/smmaee/

Samy Mmaee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samy Mmaee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samy Mmaee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samy Mmaee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Standard U21

1 Temmuz 2014 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2017 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2018 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2018 yılında VV St. Truiden

3 Şubat 2021 yılında Ferencváros

Samy Mmaee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samy Mmaee şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samy Mmaee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KV Zuun, FC Brussels (-2010), KAA Gent (2010-2013)

Fas takımında 24 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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