Samyeli ve kızları gala'da!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu oyunculuğa merak sardı. Talu oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Son Kale-Hacıbey filminde rol alan Deren Talu rolüyle dikkatleri üstüne çekmişti. Samyeli ve kızları geçtiğimiz gün de filmin galasındaydı.

SAMYELİ KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

Defne Samyeli, kızı Deren Talu'ya galada yalnız bırakmadı. Samyeli'ye küçük kızı Beren Talu ve müstakbel damadı da eşlik etti. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, iş adamı sevgilisi Baran Tınaz' da destek için oradaydı. Çift kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi. Mini boy etekleri ile ilgi çeken Samyeli ve kızlarına bir bakan bir baha baktı.

Geçtiğimiz günlerde kızlarının kıyafetleri olay olan Samyeli kendisine yöneltilen kıyafet sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Çocuklarımın yanında ne giydiğimi konusu mu... Niye böyle bir şeyim olsun ki? Ya da çocuklarımın ne giydiğine ben niye karışayım ki? Neden karışayım. İnsanın kılık kıyafeti nasıl seçmesi gerektiği konusu, çok bireysel bir husustur."