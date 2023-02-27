San Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 San Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

San Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? San Jeong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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San Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 San Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

San Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 San Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak San Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

San Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

San Jeong 10 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정산 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

San Jeong Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. San Jeong'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

San Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jjeong_ssan/

San Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

San Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

San Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

San Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Joongdong HS

1 Mart 2007 yılında Kyung Hee Univ.

1 Ocak 2009 yılında Gangwon FC

1 Şubat 2011 yılında Seongnam Ilhwa

1 Ocak 2016 yılında Ulsan Hyundai

3 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

7 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

San Jeong kimdir

San Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

San Jeong şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Jamjeon Elementary School (1995-2000),
Joongdong Middle School (2001-2003),
Joongdong High School (2004-2006),
Kyung Hee University (2007-2008)

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San Jeong nereli

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