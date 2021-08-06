San Marino 61 yıllık madalya hasretine Tokyo'da son verdi!

San Marino, 1960'taki Roma oyunlarından bu yana katıldığı oyunlarda ilk madalyasını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda elde etti. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı üç madalyayla tamamlayan San Marino, Bermuda'yı geride bırakarak Olimpiyatların madalya alan en küçük ülkesi konumuna geldi.

Roma 1960'tan bu yana oyunlara katılan ve sadece Tokyo 1964'e sporcu gönderemeyen San Marino, ilk Olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de elde etti.

MADALYA ALAN EN KÜÇÜK ÜLKE

Yaklaşık 33 bin nüfusa sahip San Marino, olimpiyatların madalya alan en küçük ülkesi olarak tarihe geçti. San Marino, bu alanda yaklaşık 70 bin nüfusa sahip Bermuda'yı geride bıraktı.

Olimpiyat Oyunları'nın sonuna doğru gelinirken, Tokyo'da 5 sporcuyla yer alan ve 3 madalya kazanan San Marino, Tokyo 2020'de nüfus başına en fazla madalya elde eden ülke olarak da dikkat çekti.

TAM 61 YIL BEKLEDİLER

İlk Olimpiyat madalyasının özlemi 61 yıl süren San Marino, iki gün sonra ise bir madalya daha aldı. Atıcılıkta kadınlar trap kategorisinde üçüncü olan Alessandra Perilli, San Marino'ya Olimpiyatlar'da tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

İKİ MADALYA DAHA KAZANDILAR

Uzun süreli özleme son veren San Marino, ikinci Olimpiyat madalyası için fazla beklemedi. Gian Marco Berti ve Alessandra Perilli ikilisi, iki gün sonra karışık takım trap kategorisinde ülkesi adına gümüş madalya almayı başardı.

İkinci madalyanın beş gün ardından ise erkekler serbest stil güreş 86 kiloda Myles Nazem Amine, bronz madalya kazandı

Oyunlarda şu ana kadar 88 ülke, en az bir madalya kazanma başarısı gösterdi. San Marino ise toplam madalya sıralamasına bakıldığında üçer madalyalı ülkelerle 46. sırayı paylaştı.