San Marino'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? San Marino'nun Bayrağı Nasıldır?

San Marino veya resmî adıyla San Marino Cumhuriyeti Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası içerisinde Apenin Dağları'nın bir tepesinde bulunan küçük ülke. Hiçbir denize kıyısı olmayan ülke, Avrupa'nın beş mikrodevletinden biridir ve etrafı İtalya toprakları ile çevrilidir.

San Marino'nun Başkenti?

“San Marino” şehri San Marino'nun başkentidir.

San Marino'nun Para Birimi Nedir?

“Euro” San Marino'nun para birimidir.

San Marino'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

San Marino'nun telefon alan kodu : + 378

San Marino'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

San Marino

San Marino'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

San Marino

San Marino'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

San Marino

San Marino'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

San Marino

San Marino'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İtalyanca

San Marino'nun Bayrağı Nasıldır?