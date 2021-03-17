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San Marino'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? San Marino'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

San Marino'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden San Marino'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

San Marino'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? San Marino'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

San Marino veya resmî adıyla San Marino Cumhuriyeti Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası içerisinde Apenin Dağları'nın bir tepesinde bulunan küçük ülke. Hiçbir denize kıyısı olmayan ülke, Avrupa'nın beş mikrodevletinden biridir ve etrafı İtalya toprakları ile çevrilidir.

San Marino'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

San Marino 32382 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 220. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000042 olduğu görülmektedir.

San Marino'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

San Marino'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? San Marino'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

San Marino'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  San Marino'nun yüz ölçümü 61 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

San Marino'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 61 km²

San Marino'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? San Marino'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

San Marino'nun Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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