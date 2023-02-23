Sana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sana 10 Ekim 1999 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Saná Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Entourage Sports yapmaktadır. Sana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sana'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chaves Sub-17

1 Ocak 2016 yılında Leiria U19

7 Temmuz 2017 yılında Braga B

29 Ağustos 2017 yılında Montalegre

30 Haziran 2018 yılında Braga B

1 Temmuz 2018 yılında Braga U23

1 Temmuz 2019 yılında Sertanense

2 Mart 2020 yılında FC Noah

29 Temmuz 2022 yılında Debrecen

30 Ocak 2023 yılında Beroe

30 Haziran 2023 yılında Debrecen

Sana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sana şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fontainhas (2010-2013);GD Estoril (2013-2014);

Gine-Bissau takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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