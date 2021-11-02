İğrençlikte sınır tanımadılar! Kız kardeşler babalarıyla yatmak için yarıştı! Baba kendisiyle seks yapan 20 yaşındaki kızı ile evlendi!İksa ne demek, TDK'ya göre İksa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!Organ bağışı caiz mi? Diyanet çoğu kişi tarafından merak edilen o sorunun yanıtını verdi!Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleMasumlar Apartmanı 45. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm YouTube izleYalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izleSana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izleGündemden düşmeyen Ece Ronay çocukluk fotoğrafını paylaştı! "Asi sokakların hırçın kızı"Kayseri'de Azmi Bulut ile Mualla Beytül 1986 yılında nişanlandılar! Dünya evine ise 35 yıl sonra girebildiler
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izle

Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izle

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrollerinde olduğu Sana Söz dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izle linklerine yer verdik...

Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izle

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi ‘Sana Söz’, 2 Kasım Salı günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Sana Söz'ün ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izle

SANA SÖZ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SANA SÖZ İLK BÖLÜM İZLE

Elif Karaca, Türkiye’nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerle, suçlularla mücadele etmiştir. 

Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.

Ayşe’yle yakın yaşlardaki Nurhayat’ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer’in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif’in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat’ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer’i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat’a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizemini de çözeceklerdir.

STAR TV CANLI YAYIN SANA SÖZ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SANA SÖZ İLK BÖLÜM  İZLE

Sana Söz 1. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz ilk bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT