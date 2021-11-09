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Sana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle

Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Adem Çelik’i kim, neden öldürdü? Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde ortaya çıkan acı gerçeklerle yüzleşmek ise Elif ve Ömer için hiç kolay olmayacaktır. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Sana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Sana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle

İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Sana Söz dizisi yeni bölümüyle Star TV ekranlarına geliyor. Duru'nun, Bora'nın tehlikeli dünyasına adım atacağı 2. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Sana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle

SANSA SÖZ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SANA SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Bora Demircioğlu tarafından otel terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten’in yaşam mücadelesi devam etmektedir. Bora’nın avukatlığını kocası Erdem Karaca’nın almasıyla kendini ihanete uğramış gibi hisseden Elif, biraz soluklanmak için çıktığı sabah koşusunda bir ceset bulur. Elif’in ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amiri Ömer Duran ve ekibi gelir. 

Sana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle

İş insanı ve Bora’nın babası olan Rıza Demircioğlu, Elif’in Ayşe Erten vakasını programında işlemesi için kanala baskı yapar. Ancak Elif bunu reddederek kendisinin bulup ihbar ettiği cinayet vakasını programına taşır. Maktul Adem Çelik’in ailesinin programa konu olmasıyla beraber Ömer ve Elif’in yolları yine aynı hedef üzerinde kesişir; Adem Çelik’i kim, neden öldürdü? Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde ortaya çıkan acı gerçeklerle yüzleşmek ise Elif ve Ömer için hiç kolay olmayacaktır. Elif ve Ömer cephesinde tüm bunlar olurken Duru, hiç planlamadığı şekilde Bora’nın tehlikeli dünyasına bir adım atar...

SANSA SÖZ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SANA SÖZ 2. BÖLÜM YAYIN

Sana Söz 2. bölüm full, tek parça izle | Sana Söz son bölüm izle

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