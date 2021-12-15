Elif ve Ömer'in hikayesinin anlatıldığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yürüttüğü senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın yazdığı Star TV'de yayınlanan Sana Söz dizinin final yapması izleyiciyi hüsrana uğrattı. Biz de bunun üzerine 'Sana Söz dizisi final mi yaptı, bitti mi? Sana Söz final ne zaman? Kaçıncı bölümde neden final yaptı?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SANA SÖZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Büyük umutlarla başlayan Sana Söz dizisinin final bölümü yayınlandı. Dizi 7. bölümü ile final yaptı. Final kararının ardından izleyiciler, dizinin neden bittiğini merak ediyor.

SANA SÖZ FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE NEDEN FİNAL YAPTI?

Sana Söz final kararı ile gündeme geldi. Sana Söz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın birlikte kaleme aldıkları, başrollerini Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak ve Ayçin İnci'nin paylaştığı Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi Sana Söz 14 Şubat 2021 Salı günü 7. bölümüyle final yaptı.

SANA SÖZ FİNAL KONUSU

Erdem ve Ömer’in ormanda buldukları ceset bütün okları Bora’ya çevirir. Erdem için karar anıdır, ya Ömer’in yanında yer almaya devam edecek ya da Bora’nın yanında olacaktır. Erdem kararını verir. Duru ve Bora’nın konuşması Elif’in gelmesiyle bölünür.

Bora odadan kaçmaya çalışırken Ömer ile yüz yüze gelir. Umut ise içine düştüğü durumdan yaptığı plan sayesinde kurtulmaya çalışır. Aslı, Erdem için gün geçtikçe bir tehdit haline gelir. Erdem, telefonlarını açmayınca Aslı, Erdem’in evine gitmeye karar verir. Bütün bunların yanında kayıp bebek olayı ise Elif ve Ömer’i yeniden işbirliği yapmaya zorlar.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya - Ömer Duran (1-7)

Nehir Erdoğan - Elif Karaca (1-7)

Serkan Altunorak - Erdem Karaca (1-7)

Ayçin İnci - Aysel Duran (1-7)

Hivda Zizan Alp - Nazlı (1-7)

Emin Olcay - Azmi Duran (1-7)

Ferhat Baynal - Zeki (1-7)

Ali Önsöz - Bora Demircioğlu (1-7)

Yaşar Aydınoğlu - Rıza Demircioğlu (1-6)

Aslıhan Kapanşahin - Duru Karaca (1-7)

Atakan Hoşgören - Umut Karaca (1-7)

Selin Genç - Bahar (1-7)

Selda Güldükoğlu - Feray (1-7)