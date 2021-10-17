Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yapacağı, yapımcılığını 03 medyanın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz TV izleyicisi tarafından oldukça merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Sana Söz dizisi konusu nedir? Sana Söz oyuncu kadrosuna kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran’a ve gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca’nın konu olacağı dizide Ömer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdoğan) farklı kulvarlarda ama aynı amaç için mücadele etmektedirler. Ömer, inandığı tüm değerlere ihanet ettiğini düşündüğü Elif ile başta çatışacak ama tanıdıkça ondan etkilenecektir. Elif ise Ömer'den uzak durmaya çalıştıkça girdiği her çetin mücadele ile ona daha çok yaklaşacaktır. Aralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardır.

SANA SÖZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Dizinin diğer oyuncuları: Emin Olcay, Ayçin İnci, Ziyan Alp, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Cansın Çekili.

Tanıtım fragmanı İki gün önce ekranlara gelen Sana söz dizisi yaklaşık 50 bin kişi tarafından izlendi. 03 Medya imzasını Taşıyan bu dizinin yapımcıları, dizinin başlama tarihini ise yakın zaman içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.