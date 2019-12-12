Sanat Akademisi, Prof. Dr. Ceylan’ı sevenleriyle buluşturuyor

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ömür Ceylan'ı sevenleriyle buluşturuyor.

"Ömürlük Şarkılar Şarkılaşan Ömürler" başlığıyla gerçekleşecek olan program kapsamında Prof. Dr. Ömür Ceylan, aynı isimli kitabında yer alan şiirlerini katılımcılarla paylaşacak.

Program boyunca Prof. Dr. Ceylan'a; kanunuyla Safinaz Rizeli, neyiyle Ali Tan, uduyla Ferdi Koç, kemençesiyle Rafet Kemancı ve besteleriyle de Güzin Değişmez eşlik edecek.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nden yapılan açıklamada; 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'da Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilecek olan ücretsiz programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA