Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü oyuncu Peter Aykroyd hayatını kaybetti Usta oyuncu Dan Aykroyd'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Pete Aykroyd yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

1 5 Kanadalı ünlü oyuncu Peter Aykroyd'un hayatını kaybettiği açıklandı. Aykroyd, 66 yaşındaydı.