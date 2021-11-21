  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü oyuncu Peter Aykroyd hayatını kaybetti

Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü oyuncu Peter Aykroyd hayatını kaybetti

Usta oyuncu Dan Aykroyd'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Pete Aykroyd yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü oyuncu Peter Aykroyd hayatını kaybetti 115

Kanadalı ünlü oyuncu Peter Aykroyd'un hayatını kaybettiği açıklandı. Aykroyd, 66 yaşındaydı.