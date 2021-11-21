Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için 22 Kasım Pazartesi günü saat 11:00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenleneceği aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz."

Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

Doğan Bavli, 1941'de İstanbul'da doğdu. Sahnelere olan merakı onu oyunculuğa yöneltti. Oyunculuk eğitimi alan Bavli, 60'lı yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev almaya başladı. Çok sayıda önemli oyunda önemli roller üstlenen oyuncu öte yandan, sinema ve dizi filmlerde de oynadı.

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Doğan Bavli kimdir?