Sanat dünyasının acı kaybı: Selma Gürbüz hayatını kaybetti!

Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarından Selma Gürbüz 61 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını İstanbul Modern'in yanı sıra çeşitli sanat kurumları sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"SERGİSİ DEVAM EDERKEN KAYBETMENİN HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ"

İstanbul Modern'in ressam ve heykeltraş vefatı üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı Selma Gürbüz'ü zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kırk yıla yaklaşan kariyerinde zamandan ve mekândan bağımsız, masallar ve mitlerle örülü yapıtlar ortaya koyan sanatçıyı, 'Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' sergisi devam ederken kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ailesi, sevenleri ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz.

Serginin açılışında yaptığı konuşmada 'Benim için her sergi bir hesaplaşmadır' diyen Gürbüz'ü, kendi sözleriyle sonsuzluğa uğurluyoruz:

"Yaptıklarımı izleyiciyle paylaşmak, dünyamı korkusuzca önlerine sermek tarif edilemez duygular verir bana ... Her sergi aynı zamanda yeni bir düşünce, yeni bir duygudur benim için. O bazen kendimi tısladı, çünkü kafamın içi hep doludur. Sonu gelmeyen bir doluluk ... Hiçbir sergimin oğlu olmadığını bilirim bu yüzden. Her seferinde yeni bir arayışla, yeni bir yutkunmayla, yeni bir sözleme ihtiyacı tıslayan… "

"KANSERİ YENDİ AMA COVİDİ YENEMEDİ"

Öte yandan iş kadını Leyla Alaton da Twitter hesabından üzerinden yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti: "Türk Çağdaş sanatının dünyada bilinen en önemli temsilcilerinden Selma Gürbüz kanseri yendi ama Covidi yenemedi. Aşı olmayın siz daha!!!"

SEMA GÜRBÜZ KİMDİR?

1960 yılında İstanbul'da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimin 1980 yılında İngiltere'deki Exeter College of Art Design'da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezun oldu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Selma Gürbüz kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Selma Gürbüz'ün eserleri nelerdir?