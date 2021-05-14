Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan, sesiyle hafızalara kazınmış ünlü Türk tiyatro sanatçısı Cahit Çağıran'ın, tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve yönetmeni Cahit Çağıran'ın uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu. Geçtimiz günlerde birçok sanatçı dostu, Çağıran için acil kan anonsunda bulunmuştu.

Çağıran'ın naaşı bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt, konuya ilişkin bir mesajla usta tiyatro oyuncusu Cahir Çağıran'ın hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz ve Türk tiyatrosunun değerli ismi Cahit Çağıran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli oyuncumuza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CAHİT ÇAĞIRAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Cahit Çağıran, 16 Nisan 1960 yılında doğdu. Genç yaşta başladığı tiyatro oyunculuğu uzun yıllar devam ettiren Cahit Çağıran son yıllarda yönetmen olarak da görev yapıyordu.

Serpil Çağıran ile evli olan Cahit Çağıran, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun gelişiminde büyük bir role sahipti.

Bir süredir tedavi gören Çağıran, 61 yaşında hayatını kaybetti.