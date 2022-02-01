Sanat Tarihçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sanat Tarihçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sanat Tarihçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sanat Tarihçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sanat Tarihçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sanat Tarihçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sanat Tarihçisi Maaşları

Sanat Tarihçisi maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Sanat Tarihçisi maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sanat Tarihçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2633.03

Meslek Adı :

Sanat Tarihçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Felsefeciler, Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -Doğadaki sanat eserlerinin kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında inceleme yapan ve değerlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sanat Tarihçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlenmek, korumak ve tanıtmak,

b) Sanat sevgisinin gelişmesi amacıyla ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkı bilgilendirmek için konferanslar vermek , yayınlar yapmak

, c) Geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak,

d) Müzeye gelen eserlerin, geliş yollarına göre sınıflandırmak, kayıtlarını tutmak ve depolanmasını sağlamak,

e) Eserin uygun yer ve zamanlarda sergilenmesini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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