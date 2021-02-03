Sanat Yönetmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Sanat Yönetmeni Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Sanat Yönetmeni (Film) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Sinema Televizyon Sendikası (STS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Sanat Yönetmeni (Film) (Seviye 6); İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan; sinema, belgesel, dizi, klip ve reklam filmi projelerinin hazırlık sürecinde, senaryo çözümleyerek dekor ve aksesuar tasarımları yapan; mekan arama, dekor kurulumu ve aksesuar temin/üretim aşamasını yöneten; çekim/prova esnasında dekor ve aksesuar düzenlemelerini yaparak, çekim sonrası çalışmaları yöneten ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 19UMS0725-6

Standart adı : Sanat Yönetmeni

Sanat Yönetmeni Seviyesi : Seviye 6

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar : Sinema Televizyon Sendikası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

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