Sanatçı Eşref Ziya sevenleriyle buluştu

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı (EHV) tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) düzenlenen "Unutulmaz Ezgiler" konserinde en güzel şarkılar, sanatçı Eşref Ziya'nın yorumlarıyla HKÜ kampüsünde yankılandı.

The İmam filminin baş rolü Eşref Ziya, ezgileriyle dinleyenleri mest etti

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleştirilen Eşref Ziya konserine; HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Songül Kalyoncu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Akademik Kadrosu ve öğrencileri katıldı. Seslendirdiği eserlerinin yanı sıra "The İmam" adlı sinema filminin baş rolünde oynayan ve oynadığı film karakteriyle beğenileri toplayan Ziya, HKÜ kampüsünde kendisini izleyenlere unutulmaz ve duygulu anlar yaşattı. Unutulmaz ezgiler konseri öncesi, katılımcılara "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Büyük bir hassasiyetle önemsediğimiz her zaman bir kültür ve sanat politikamız var. Üniversitemizin bu alana vermiş olduğu değer gereği şehirde de bu tür çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu konserle kulaklarımızın pası silinecek, gönüllerimiz tazelenecek" dedi.

HKÜ için söyledi

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Eşref Ziya, salonda kendisini bekleyen hayranlarıyla buluştu. Hayranları, Ziya'yı alkışlarla karşıladı. Kendini izlemeye gelenlere teşekkür ettikten sonra konserine başlayan Eşref Ziya, konseri izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Sevilen sanatçıyı dinlemeyenlere gelenler, sanatçının şarkılarına eşlik etti. Konser esnasında, seyircilerin telefonların ışıklarını açıp kendisine eşlik etmesini söyleyen Eşref Ziya, dile getirdiği ezgileriyle dinleyenleri mest etti. Konser sonunda, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, sanatçıya hediyeler takdim etti. Hediye takdiminin ardından Ziya, Edibe Sözen ve kendisini izlemeye gelenlerle öz çekim yaptı.

Kaynak: İHA