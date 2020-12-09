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  3. Sanatçı Hakan Taşıyan sevenlerinden dua istedi!

Sanatçı Hakan Taşıyan sevenlerinden dua istedi!

Geçtiğimiz aylarda son hali ile gündem olan sarıcı Hakan Taşıyan, organ yetmezliği hastalığı yaşıyor. Eski sağlığına kavuşmak adına bugün ameliyata alınacak olan Taşıyan, sevenlerinden dua istedi.

Sanatçı Hakan Taşıyan sevenlerinden dua istedi!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan arabesk müziğinin tanınan ismi Hakan Taşıyan, eski sağlığına dönebilmek için gireceği ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi. Taşıyan, bugün organ nakli için ameliyat geçirecek.

"YENİDEN GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Ameliyat öncesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Hakan Taşıyan, "Sevgili gönül dostlarım. 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ameliyata gireceğim. Dualarınızı eksik etmeyin yeniden görüşmek dileğiyle." notunu düştü.

 

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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