Sanatçı Hasan Işık Özgöçmen’in katili 20 yıl hapse mahkum edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmış isimlerinden seramik, resim ve heykel ustası Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'de 28 Eylül 2018 tarihinde Gazimağusa ilçesi Ötüken-LongBeach bölgesinde Pakistan uyruklu Muhammed Salman, sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'i darp ederek boğazını kemerle sıkmak suretiyle öldürmüş ve cebindeki parasını gasp ettikten sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) kaçmıştı. Salman, girişimler sonucu 13 Haziran 2019 tarihinde ara bölgede GKRY makamları tarafından BG aracılığıyla KKTC makamlarına teslim edilmişti. Şahıs 14 Haziran 2019 tarihinde KKTC polisine verdiği ifadede suçunu kabul ederek, cinayetin ayrıntılarını anlatmıştı. "Adam öldürme, soygun ve izinsiz ikamet" suçlarından yargılandığı Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden Salman, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Muhammed Salman, Lefkoşa Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA