Sanatçı Tarkan'dan "Evde kal" çağrısı:

İSTANBUL (AA) - Ünlü sanatçı Tarkan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla evde kalınması gerektiğinin altını çizen sanatçı, sosyal medya hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon takipçisiyle, evde çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte şu sözleri paylaştı:

"Zor zamanlar... Bu koronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek... Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim: Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum."





Kaynak: AA