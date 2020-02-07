Sanatçılardan depremzedelere destek

Başkentte depremzedeler için bir araya gelen 94 sanatçı, farklı sanat dallarının buluştuğu özel bir sergi hazırladı. Gelirinin depremzedelere gönderileceği sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Altındağ Belediyesi, Hamamönü Sanat Sokağı ve Ulucanlar Sanat Sokağı'nda bulunan sanatçıların eserlerinden oluşan karma sergi açtı. Sergiden elde edilecek gelir Elazığlı depremzedelere gönderilecek.

Altındağ Belediyesi organizesinde Hamamönü Sanat Sokağı ve Ulucanlar Sanat Sokağı'nda bulunan sanatçıların el emeği eserlerinden oluşan sergi Hamamönü'nde açıldı. Çok sayıda eserin sergilendiği serginin açılışını Altındağ Belediyesi Kültür Müdürü Ali Rıza Yarar yaptı.

Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan Altındağ Belediyesi Kültür Müdürü Ali Rıza Yarar, "Sergimizin amacı depremde hayatlarını kaybeden insanların yakınlarına, ailelerine bir nebzede olsa yardım amaçlıdır. Burada yapılacak olan eserlerin tamamının geliri depremzedelere aktarılacaktır" dedi.

Serginin depremzedeler için düzenlendiğini dile getiren Yarar, "Geliri umduğumuzdan daha fazla olur diye düşünüyoruz. Tamamı AFAD yoluyla depremzedelere ve ailelerine ulaştırılacak. Bu sergide yaklaşık 100 eser var. Bu eserler hem şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Hamamönü coğrafyasında hem de sevgi konağımızın olduğu sanat sokağındaki 54 sanatçının ve Ulucanlar Sanat Sokağındaki 40 sanatçımızın eserlerinden oluşan karma bir sergi. Sergimiz yaklaşık 10 gün açık kalacak. Ne kadar gelir yapacağını bizde bilmiyoruz. Şu an birkaç eserimiz ilk açılışta satıldı. Temenni ediyoruz ki tamamı satılmış olur. Bu acılı dönemde ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde biz tek yürek olarak onlarla beraberiz, onların acısını bir nebzede olsa bu sergimizle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu acılar karşısında yalnız olmadığımızı bilmek mutluluk veriyor"

Ulucanlar sanat sokağında resim atölyesi olan sanatçı Kemal Turan, "Belediyemizin düzenlediği Elazığ depremzedeleri için düzenlediği bir karma sergiye ben de bir gelincik tablosuyla katıldım. Sergimizin gelirinin tamamı Elazığ'daki depremzedelere bağış olarak gidecektir" dedi.

Ulucanlar Sanat Sokağında resim sanatçısı olan Züleyha Kabasakaloğlu, "Sergide 1 adet eserim var. Şimdi tabii ki yaşanan acılar acı veriyor ama bu acılar karşısında yalnız olmadığımızı bilmek de mutluluk veriyor. Bir gün bizimde başımıza bir felaket geldiğinde bizim içinde çırpınacak ve bir şeyler yapmak isteyen insanlar olduğunu bilmek mutluluk verici. Ben de böyle bir organizasyona canı gönülden katıldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Sergiye 1 eseriyle katılan Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçısı ressam Selma Bora ise şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki amaç, Türk milliyetinin böyle acılı zamanlarda bir araya gelip tutkulu bir şekilde birbirlerini sahiplenmesi. Bu bizler için ve ülkemizin geleceği için çok önemli bir değer diye düşünüyorum. Depremzedeler için bizde ufacıkta olsa gönülden yaptığımız eserlerle katıldık. İnşallah bir daha böyle kötü şeylerle karşılaşmayız. Bütün dünya devletleri de gördü ki, biz Türk devleti her zaman kötü günlerde bir araya gelerek birbirimize canımızdan bir şeyler veriyoruz."

Kaynak: İHA