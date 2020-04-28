Sanatseverler, sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturuyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılacak "Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisi için çekilen drone görüntüleriyle antik kentin güzelliği gözler önüne serilecek.

Öte yandan 3 Mayıs'ta sergi kapsamında Arkeozoolog Dr. Bea de Cupere, hayvanlar üzerine yapılan çalışmaların geçmişi anlamakta taşıdığı önemi anlatacak.

YouTube kanalında 29 Nisan'da yayınlanacak Çağdaş Sanat Konuşmaları etkinliğinde, Necmi Sönmez, Hıfzı Topuz ve Ünal Göğüş çağdaş Türk sanatı ve "Paris Tecrübeleri"ni konuşacak.

- "Harf'ten ve Nota'dan" müzikseverlerle buluşacak

Dinleti dizisi "Harf'ten ve Nota'dan" konseri 2 Mayıs saat 17.00'de YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi Yayınları, sosyal medya hesaplarında ayrıca "Kitap Hayattır" sloganıyla kitaplardan sayfalar ve yazarlardan videolar paylaşıyor.

Bu hafta Elvan Uysal Bottoni'nin "Emma Teyze'nin Kitabı: Yeni Başlayanlar için İtalyan Mutfağı" kitabı paylaşılacak.

Yapı Kredi Yayınları çocuk kitabı yazar ve çizerlerinin okurları için hazırladığı videolarda bu hafta Selçuk Demirel, kendi hazırladığı videoda çocuklara kedi çizmeyi öğretecek.

Kitaplardan bölümler seslendirilen videolara ise Şavkar Altınel'in hayatına ve sanatına odaklanan kısa film "Sahildeki Yabancı" eşlik edecek. Şule Nişancıoğlu'nun yönettiği film, 18 Nisan'da Facebook ve Twitter hesaplarında meraklılarıyla buluşacak.

Kaynak: AA