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  3. Sanatseverlere müjde! "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ekranlardan izleyici ile buluşturacak

Sanatseverlere müjde! "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ekranlardan izleyici ile buluşturacak

Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı, Savaş Dinçel'in oyunlaştırdığı ve Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun, 1 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de TRT 2'de canlı yayınlanacak. Tek kişilik oyunda Abasıyanık'ı Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Erdinç Doğan canlandıracak

Sanatseverlere müjde! "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ekranlardan izleyici ile buluşturacak

Ankara Devlet Tiyatrosu "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunuyla 1 Mayıs'ta ekranlardan izleyici ile buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü canlı yayında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 17 Nisan Cumartesi günü "Bizim Yunus" adlı oyun ile tarihinde ilk kez canlı yayında prömiyer yapan Devlet Tiyatroları, 1 Mayıs Cumartesi günü Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" adlı oyun ile perdelerini TRT 2'den naklen açacak.

SEYİRCİSİZ PERDE AÇACAK

Bakanlığın bu yıl ramazan ayı için hazırladığı etkinlikler kapsamında sahnelenecek olan Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı, Savaş Dinçel'in oyunlaştırdığı ve Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun, saat 18.00'de Ankara Resim ve Heykel Müzesinin Türk Ocağı Sahnesi'nde seyircisiz perde açacak. Oyunu tiyatroseverler ekranlarının başında canlı izleyebilecek.

Dekor tasarımının Seyhan Kırca'ya, kostüm tasarımının İnci Kangal Özgür'e, ışık tasarımının Zeynel Işık'a, hareket tasarımının Binnaz Dorkip'e ve müziklerinin Onur Yüce'ye ait olduğu "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" adlı oyun, Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı ve eserlerinden oluşan bir seçkiyle, müzik, dans ve görsel efektleriyle genç seyirciyi edebiyatla buluşturmayı hedefliyor.

Tek kişilik oyunda Abasıyanık'ı Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Erdinç Doğan canlandıracak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Sanatseverlere müjde! "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ekranlardan izleyici ile buluşturacak

Sanatseverlere müjde! "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ekranlardan izleyici ile buluşturacak

Sanatseverlere müjde! "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ekranlardan izleyici ile buluşturacak

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