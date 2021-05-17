Sanatseverlerin heyecanla beklediği gün! 22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri satışa sunuldu

Adana tiyatro festivaline hazırlanıyor. 22. kez düzenlenecek olan Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, sanat severlere şölen yaşatacak. Heyecanla beklenen festival biletleri ise online olarak satışa sunuldu.

FESTİVAL 22. KEZ SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Tiyatro festivali ile ilgili Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Düzenlenecek olan festival 22'nci yılında yeniden seyirciyle buluşacak. Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen, Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali bu yıl 24 Mayıs'ta başlayacak ve 21 Haziran'da sona erecek.

FESTİVALE SALGIN ÖNLEMLERİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park Sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi yarı kapasite bilet satışı ile kullanılacak. Kapasite olarak sahnesi daha küçük olan Sabancı Oda Tiyatrosu bu yıl salgın nedeniyle festivalde hizmet vermeyecek. Festival için alınan önlemler kapsamında oyunlar başlamadan, izleyicilerin ateşi ölçülecek ve HES kodları kontrol edilecek.

Pandemi nedeniyle festivalde bir dizi sağlık önlemi alınacak. Bunların yanı sıra izleyicilerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Ayrıca sosyal mesafenin korunması açısından her yerde alan işaretlemeleri yapılacak.

ONLİNE BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Heyecanla beklenen festivalin bilet satışları online olarak başlarken, gişe satışları ise 18 Mayıs Salı gününden itibaren başlayacak. Festival bu yıl Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımıyla 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.

Açılış Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi olan "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyun ile başlayacak. Ayrıca, Ankara Devlet Tiyatrosu "Anna Karenina", Sivas Devlet Tiyatrosu "Kendime Kıyamam", Tiyatro Kedi "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Semaver Kumpanya "Cardenio", Bursa Devlet Tiyatrosu "Akide Şekeri", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Seksen Günde Devr-i Alem", İzmir Devlet Tiyatrosu "Yıldızların Altında", Kocaeli Şehir Tiyatroları "Macbeth" oyunlarıyla Adana Merkez Park'ta sahne alacak.DOT Tiyatro "Sesin Resmi", Kumbaracı 50 Tiyatrosu "Muamma", Ankara Devlet Tiyatrosu "Sonsuzluk Kitabevi", Van Devlet Tiyatrosu "Penceredeki Atlar", Kuzgun Yapım "Tuna Kıvrımı", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", Sadri Alışık Tiyatrosu "Dali'nin Kadınları", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Her Şey Yolundaymış Gibi" ve Kocaeli Şehir Tiyatroları çocuk oyunu "Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)" adlı oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezinde sahneleyecek.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ NEVRA SEREZLİ'YE TAKDİM EDİLECEK

"Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl usta oyuncu Nevra Serezli'ye festivalin açılış töreninde takdim edilecek. Festivalde bugüne kadar Cüneyt Gökçer, Macide Tanır, Bozkurt Kuruç, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Müşfik Kenter, Gülriz Sururi, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Prof. Zeliha Berksoy, Cihan Ünal, Erdal Özyağcılar, Ayten Gökçer, Ayla Algan ve Işıl Kasapoğlu bu ödülü aldı.

1 MİLYONA YAKIN SEYİRCİYE ULAŞTI

Çok sayıda sanatçıyı ağırlayan festivalde 21 yılda 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubu ile yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçı ağırlandı. Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve devlet tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil olmak üzere toplam 406 oyun ve 1000'e yakın temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği festivalde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaştı.