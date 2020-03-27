Sanayi Bakanı Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber canlı yanında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aşı çalışmaları için üniversiteleri destekliyoruz. Aşı ve ilaç için birçok üniversitemiz çalışıyor. Tanı kitleri ve tedavi yöntemleri için de çalışılıyor. Çalışmalara katkı sağlamak isteyen herkesi katılıma alabiliriz. Çalışıyoruz. Hedefimiz 9 ay gibi bir sürede netice alabilmek. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim insanlarımız çok güçlü neden sonuç almayalım. Gelişmelerimizi tubitak.gov.tr'den takip edebilirler.

"AR-GE BÜTÇEMİZİN HEPSİNİ AŞI İÇİN KULLANMAYA HAZIRIZ"

Dün bir toplantı yaptık. Çinli ve Avrupalı bilim adamlarının online konferansını izledim. Öyle bir çalışmayı biz de yapacağız.

AR-GE bütçemizin tamamını aşı için kullanmaya hazırız. Bunu bilim insanlarına ifade ettik. Tasarruf sağlayabileceğimiz projelerimiz var. Parayı asla sorun etmeyin. Cumhurbaşkanımızın talimatı var.

"SOLUNUM CİHAZLARI NOKTASINDA DİĞER ÜLKELERDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Geçmişe doğru ödememiz gerekenler var. Ancak AR-GE için 1 milyar TL kullanabiliriz. Bunun tamamını ihtiyaç varsa kullanabiliriz.

Solunum cihazları noktasında diğer ülkelerden daha iyi durumdayız. Ama bu ihtiyacımız olmayacak anlamına gelmez. Kendi envanter ve kabiliyetlerimizi bu olay ortaya çıktığında önümüze döktük. Bir firmaya desteğimiz var. Uluslararası standartlarda yerli bir firma. Onlarla iletişim kurarak seri üretimi konuştuk. BAY-KAR en önemli teknoloji üreten firmalardan biri. Selçuk Bayraktar burada öncü bir rol üstlendi. Başka firmalarımız, ASELSAN gibi firmalar her türlü desteği verdi. Bu firmalarımız binin üstünde sipariş verdi.

"15 NİSAN İTİBARIYLA SOLUNUM CİHAZLARININ TESLİM EDİLMEYE BAŞLANMASINI BEKLİYORUZ"

Seri üretimi Arçelik üstlendi. Bay-Kar, Aselsan, Arçelik mühendisleri seri üretim için bir araya geldi. 15 Nisan itibarıyla bu solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekliyoruz.

ABD'de 1 solunum cihazından 4 kişinin yararlanabileceği bir sistemi kullanıyorlar. FBI bunu onayladı. Normalde FBI katı kuralları olan bir kurumdıur. Ancak koronavirüs nedeniyle bunu onayladılar.

"8-10 MİLYON MASKE ÜRETEBİLECEK ALT YAPIMIZ VAR"

Siz bir ürünü 10 TL üretirken, başkası 1 TL'ye üretiyorsa sizin bunla mücadele etme şansınız yok. Her şeyi yüzde yüz üretmek mümkün değil Birlikte üretmek için bir siyasi anlayışta olabilir.

Türkiye'de 8-10 milyon üretebilecek bir altyapı var. Oldukça büyük bir kapasiteye sahibiz. Fırsatçılar nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Bazı üreticiler ve tüccarlar fırsatçılık yapıyor. Ciddi bir önlem almayı başardık. İçişleri Bakanlığı'mız, Ticaret Bakanlığı'mız bunların canlarını yakmak için gayret gösteriyor. Bu tarz fahiş fiyatlara 10 milyon TL ceza kestik. Ahlaksız bir ticaret anlayışı var. Kapasite, üretim sorunu yok. Fırsatçılık yapan hiçbir firma asla bizim desteklerimizden yararlanamayacak. 30 milyon maske üretecek kadar kumaşımız hazırda var.

Ayrıntılar gelecek...