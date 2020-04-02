Sanayi Bakanı Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Varank'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

Olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine erişim asla taviz vermeyeceğimiz alanlar.

Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, çalışmaya devam edeceğiz.

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli etkinlikler bulunuyor. Aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. Covid-19 ile mücadelede bu daha da etkin hale geldi. Covid-19 alt platformunu kurduk. COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Bu ekipte çalışan tüm araştırmacılarımıza sonsuza kadar güveniyoruz. Her türlü ihtiyacınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz. Hepimiz sizlerden gelecek güzel haberleri bekliyor olacağız.