Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni görev tanımı nedir, Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni ne iş yapar, Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni Tanımı;

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Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni Maaşları

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7132.06

Meslek Adı :

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Sprey Boyacılar Ve Cilalama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Metal veya metal dışı malzemelerden imal edilerek boyanmaya hazırlanan ürünleri (makine ve çeşitli cihazlar) istenilen renk ve kalitede boyayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrikli, elektriksiz ev aletleri, sanayi ve bürolarda kullanılan makine ve cihazlar, metalden yapılmış tüm makine parçaları ile polyesterden imal edilmiş makine parçalarının tüm dış ve iç yüzeylerinin astar boya öncesi temizliğini ve astarlanmasını yapmak,

b) Boyanacak iş parçasının yüzeyinin uygunsuz olması halinde, macun çekme, dolgu maddesi koyma, zımparalama veya başka yöntemlerle düzeltme gibi işlemlerini yapmak,

c) Tüm dış ve iç yüzeylerin istenilen renk ve kalitede astar boyasını ve son kat boyasını yapmak,

d) Boyanmış yüzeyin istenilen nitelik ve kalitede olup olmadığını kontrol aletleri ile kontrol etmek,

e) Çalışma mahallinin ve kullanılan takım, alet ve donanımın günlük temizliğini yapmak ve bir sonraki kullanıma hazır olarak tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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