Sanayi Esnafspor Antrenörü Faruk Yıldız, "Bu galibiyet benim aslanlarımın kimse de bu galibiyetin üstüne gölge düşüremez" dedi.

Kayseri Medet Avşar 1.Amatör Küme B Grubunda Sanayi Esnafspor ile Gültepespor ligin 3.haftasında dün Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada karşı karşıya geldi. Gergin ve olaylı geçen zorlu doksan dakika sonunda Sanayi Esnafspor sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Sanayi Esnafspor Antrenörü Faruk Yıldız, Gültepespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Rakip takıma bundan sonraki maçta başarılar diliyorum. Bugün yalnız Kayseri amatör küme adına oynanmış çok kaliteli hataları oldu, eksiklikleri oldu, kavga oldu bunlar futbolun içerisinde var zaten. Bir tane oyuncum sakatlandı. Maçın hakemi ile ne konuştuysam olmadı. Bizler burada emek verip ter akıtıyoruz. Oyuncularımız bu sezon istediğimizi verecekler. Maçın başından sonuna kadar hâkim oynadık. Konuştuğumuzu yaptık. İstediğimiz golleri attık. Olan olmayan fark etmez bize adam değil sizin diyor herkese bugün 17 oyuncumun adamlığın ne olduğunu gösterdi. Maçın başından sonuna kadar anlının terini akıtan saha içinde saha dışında bağırıp çağıran bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu galibiyet benim aslanlarımın kimse de bu galibiyetin üstüne gölge düşüremez" diye konuştu.

Kaynak: İHA