Sanayi kentinde tramvay hattı uzatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ağustos ayında hizmete sunulan Akçaray tramvay hattının 2,2 kilometrelik kısmının tamamlanmasıyla yolcular yeni duraklara kavuştu.

Tramvayın Sekapark durağında düzenlenen törende konuşan eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Seka'nın dönüşüm sürecinden bahsetti.

Tramvay hattı yapmanın zor iş olduğunu belirten Işık, İzmit gibi denizle dağ arasına sıkışmış, yoğun nüfusun olduğu bölgede tramvay hattı yapmanın meşakkatli olduğunu söyledi.

Işık, bunun çalışan arabayı tamir etmeye benzediğini ifade ederek, "İlk başlangıçta 'yapamazlar' diyorlardı. Ama tramvay hayata geçti ve İzmit halkı tramvayı sevdi. Şimdi günlük ortalama yolcu sayımız 30 bini geçti. O süreçte hangi zorlukların çekildiğini de iyi biliyorum. Şehrin merkezinde istimlak yapacaksınız, kolay mı?" diye konuştu.

Tramvay hattının şehir hastanesi ve Kocaeli Stadyumu'na kadar uzayacağını anlatan Işık, hafif raylı sistemle ulaşımın daha konforlu olacağını kaydetti.

- "İzmit'te hizmet belediyeciliğini önemsiyoruz"

Işık, Kocaeli halkının bu belediyecilik anlayışını devam ettireceğini aktararak, "Hizmet belediyeciliği anlayışının İzmit'te de Kocaeli'de de devam edeceğine inanıyorum. Biz festival belediyeciliği değil, İzmit'te hizmet belediyeciliğini önemsiyoruz. Elbette gerektiği kadar sosyal faaliyetler de mutlaka yapılacak ama İzmit'in önceliği hizmettir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da doğu ve batı istikametinde tramvayı uzatmak istediklerini belirterek, tramvayın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Gebze'de metro çalışmamız başladı. İhalemizi yaptık. Hedefimiz 2023 yani Cumhuriyetimizin 100. yılının öncesinde orayı hizmete almak. Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birisi, 5 milyar tahmini maliyeti var. Aynı metro çalışmasına Körfez ilçesinden başlayacağız. Projeleri yapılıyor Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe istikametinde gelecek yıllarda Allah zeval vermezse hükümetimizle o hizmete başlanacak."

Konuşmaların ardından vatmanlık koltuğuna Karaosmanoğlu'nun geçtiği tramvay, Işık ve diğer katılımcılarla okullar bölgesine kadar olan yeni hattaki ilk seferini yaptı.

Kaynak: AA